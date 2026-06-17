Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye, wushu sanda ve muaythai branşlarında takım halinde dünya şampiyonu oldu.

Türk ekipleri ayrıca grekoromen güreş, kadınlar güreş, serbest güreş ve karate branşlarında takım halinde dünya ikinciliği elde etti.

42 Madalyalık Büyük Performans

Türk sporcuların branşlara göre madalya dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Wushu: 6 altın, 8 gümüş

6 altın, 8 gümüş Muaythai: 4 altın, 1 gümüş, 3 bronz

4 altın, 1 gümüş, 3 bronz Güreş: 5 altın, 5 gümüş, 2 bronz

5 altın, 5 gümüş, 2 bronz Karate: 3 altın, 5 bronz

Bu sonuçlarla Türkiye, altın madalya sıralamasında da zirvede yer aldı.

YÖK Başkanı Özvar’dan Tebrik Mesajı

Erol Özvar, elde edilen başarının üniversite sporlarına verilen desteğin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Özvar, üniversitelerin yalnızca akademik başarı merkezleri olmadığını, aynı zamanda spor, sanat ve kültür alanlarında da gençlerin gelişimine katkı sunduğunu vurgulayarak, sporcuları, antrenörleri ve üniversiteleri tebrik etti.

“Bu Başarı Türkiye’nin Temsil Gücünü Gösteriyor”

Mutlu Türkmen ise sonuçların yalnızca sportif başarı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Türkmen, üniversiteli milli sporcuların ortaya koyduğu performansın Türkiye’nin uluslararası alandaki temsil gücünü gösterdiğini belirterek, elde edilen başarının disiplinli çalışma, kurumsal iş birliği ve kararlılığın sonucu olduğunu söyledi.