İran’da üniversite eğitimi gören Türk öğrenciler, bölgede artan güvenlik riskleri ve savaş ortamı nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını belirterek Yükseköğretim Kurulu’den yatay geçiş hakkı talep etti.

“Savaş Ortamı Nedeniyle Eğitim Aksadı”

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ülkede eğitim gören yaklaşık 50 Türk öğrenci Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı. Öğrenciler, uzun süredir devam eden gerginlik nedeniyle eğitimlerine sağlıklı şekilde devam edemediklerini ifade etti.

İran’da tıp fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Efe Doyanç, yaklaşık iki yıldır süren istikrarsızlık nedeniyle eğitim süreçlerinin ciddi şekilde aksadığını belirterek, “Son 50 gündür okullarımıza gidemiyoruz, Türkiye’ye dönmek zorunda kaldık. Yatay geçiş hakkı istiyoruz” dedi.

“Evlerimize Baskın Yapıldı” İddiası

Tebriz’de eğitim gören tıp öğrencisi Yusuf Mert Seçkin ise yaşadıkları süreci anlatarak, evlerine baskın yapıldığını ve uzun süre sorgulandıklarını öne sürdü. Seçkin, “Telefonlarımız incelendi, saatlerce evde arama yapıldı” ifadelerini kullandı.

Velilerden Destek Çağrısı

Öğrenci velileri de çocuklarının eğitim hakkının korunması için Türkiye’deki üniversitelere geçiş yapılmasını talep etti. Veliler, daha önce benzer durumlarda hızlı çözümler üretildiğini hatırlatarak aynı desteğin İran’daki öğrenciler için de sağlanmasını istedi.

Bir başka veli Zahide Seçkin ise bölgedeki altyapı sorunlarına dikkat çekerek, “Okullar zarar gördü, su, elektrik ve internet yok. Çocuklarımızı zor şartlarda geri getirdik” dedi.

Gözler YÖK’te

Öğrenciler ve aileleri, yaşanan güvenlik riskleri nedeniyle Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş için resmi adım atılmasını bekliyor. Konuya ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.