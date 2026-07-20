Ticaret Bakanlığı, tüketici ile satıcı veya sağlayıcı arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde görev yapan Tüketici Hakem Heyetlerine ilişkin 2026 yılının ilk altı aylık verilerini paylaştı. Açıklamaya göre, bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon tüketici uyuşmazlığı, mahkemeye taşınmadan hakem heyetleri tarafından sonuçlandırıldı.

İlk 6 ayda 481 bin başvuru

2026'nın ocak-haziran döneminde tüketici hakem heyetlerine 481 bin 613 başvuru yapıldı. Aynı dönemde 455 bin 500 dosya karara bağlanırken, başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 8,5 milyar lira olarak kaydedildi.

Başvuruların büyük bölümünün dijital ortamdan yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların e-Devlet üzerinden hizmet veren Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla kolayca başvuru gerçekleştirebildiği belirtildi. İlk altı ayda yapılan başvuruların yüzde 76,7'si e-Devlet üzerinden iletildi.

En fazla başvuru İstanbul'dan

Verilere göre en fazla başvurunun yapıldığı il 126 bin 319 başvuruyla İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara (50 bin 353), İzmir (32 bin 507), Bursa (17 bin 399) ve Antalya (15 bin 893) takip etti. En az başvuru ise 305 dosyayla Ardahan'da gerçekleşti.

İl bazında en yoğun başvuru İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına, ilçe bazında ise Ankara Çankaya İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapıldı.

Ayakkabı ve tekstil ürünleri ilk sırada

Başvuruların yaklaşık yüzde 35'i ayıplı mal, yüzde 29'u ise ayıplı hizmet şikayetlerinden oluştu.

Ürün grupları incelendiğinde ise en fazla şikayet ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik oldu. Bu ürünler toplam başvuruların yaklaşık yüzde 18'ini oluşturdu.

Bunu sırasıyla;

Dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği,

İletişim abonelikleri,

Kredi kartları,

Sağlık hizmetleri izledi.

Öte yandan e-ticaret alışverişlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların toplam başvurular içindeki payı yüzde 5,38 olarak açıklandı.

Perakende ticaret ilk sırada

Sektörel dağılımda ise en fazla şikayet perakende ticaret sektörüne yönelik gerçekleşti. Toplam 249 bin 240 başvuruyla bu alan ilk sırada yer alırken, finansal hizmetler ve abonelik hizmetleri sektörleri de en çok başvuru yapılan alanlar arasında yer aldı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarını korumaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, vatandaşların hak arama süreçleri ve başvuru yollarına ilişkin detaylı bilgilere Bakanlığın tüketici bilgilendirme rehberinden ulaşabileceğini bildirdi.