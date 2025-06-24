Ateşkese Rağmen Savaş Uçakları Havalandı

İsrail'in Jerusalem Post gazetesine konuşan üst düzey bir kaynağa göre, İsrail'in İran'a yönelik saldırıya hazırlandığı dakikalarda Trump ve Netanyahu arasında gergin bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Haberde, Trump'ın ateşkesi ihlal eden tarafın İsrail olduğuna inandığı ve “Bu ateşkesi kimse bozamaz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İddiaya göre Trump, Netanyahu’ya “Saldırıyı durdur” diye sert bir uyarıda bulundu. Netanyahu ise görüşmede büyük ölçüde sessiz kalırken, yalnızca Trump’a teşekkür etti.

Radar İstasyonu Vuruldu, Savaş Uçakları Geri Döndü

Kaynağa göre, Trump’ın çıkışı sonrası İsrail ordusuna verilen “Saldırıdan vazgeçin” emriyle planlanan hedefler iptal edildi. Ancak taviz olarak Tahran’daki bir radar istasyonu vuruldu, ardından İsrail savaş uçakları bölgeden ayrıldı.

ABD, İran’a Mesajı Katar Üzerinden Gönderdi

Aynı haberde, ABD’nin İran’a Katar üzerinden diplomatik mesaj ilettiği, İran tarafına “saldırılara devam etmeme” çağrısında bulunduğu belirtildi. Böylece Washington’un ateşkesi korumak için arka kanalları devreye soktuğu ifade edildi.

12 Günlük Çatışmaların Ardından Gelen Ateşkes

İsrail ve İran arasında 12 gün boyunca karşılıklı saldırılar yaşanmış, ardından ABD Başkanı Trump ateşkesi duyurmuştu. İsrail, sabah saatlerinde İran’ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak yeni bir saldırı başlatmıştı.

Ancak Trump, hem İran’a hem de İsrail’e tepki göstererek, “Bu sabah yaşananlardan memnun değilim. Ateşkesi sabote eden taraflardan hiçbirine anlayış göstermeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Dengeler Kırılganlaşıyor

Bu gelişmeler, Orta Doğu’daki barış sürecinin ne denli hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, Trump yönetiminin bölgedeki dengeyi koruma çabası dikkat çekiyor.