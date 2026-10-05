ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka politikasını koordine etmek amacıyla "Süper Zeka Gücü" (Super Intelligence Force) adlı yeni bir görev gücü oluşturdu. Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ı yönetimin yapay zekadan sorumlu yetkilisi olarak görevlendirdi.

Trump'ın açıklamasına göre yeni görev gücü, ABD'nin "Süper Zeka" alanındaki küresel liderliğini sürdürmesini hedefliyor. Birim ayrıca yapay zeka alanında federal hükümet ile teknoloji şirketleri ve diğer paydaşlar arasındaki çalışmaları koordine edecek.

"Süper Zeka Gücü" 120 gün içinde rapor hazırlayacak

Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ın liderliğindeki görev gücünün, 120 gün içinde yapay zekanın beraberinde getirdiği risk ve fırsatları değerlendiren kapsamlı bir rapor hazırlaması bekleniyor. Raporda ayrıca federal hükümetin yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımındaki rolüne ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Clayton, yeni görev gücünün ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğini korumasının yanı sıra teknoloji kaynaklı risklere karşı hazırlık yapılmasına odaklanacağını belirtti.

Görev gücünde üst düzey isimler yer alacak

Trump'ın oluşturduğu yeni yapılanmada Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Andrew Ferguson, Pentagon'un teknoloji sorumlusu Emil Michael ve Personel Yönetimi Ofisi Direktörü Scott Kupor da yer alacak.

Görev gücü doğrudan Trump ve Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Susie Wiles'a bağlı çalışacak.

Yapay zeka şirketleriyle koordinasyon kurulacak

"Süper Zeka Gücü", federal hükümetin tüketiciler, kamu yararı grupları, dini kuruluşlar, kritik altyapı sağlayıcıları ve yapay zeka şirketleriyle ilişkilerini koordine edecek.

Görev gücünün ayrıca yapay zeka sistemlerinde meydana gelebilecek güvenlik ihlalleri, siber saldırılar ve benzeri olayların hükümete nasıl bildirileceğini değerlendirmesi ve mevcut federal yetkiler kapsamında müdahale mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik öneriler hazırlaması bekleniyor.

Trump'ın yeni yapılanmayı duyurması, Beyaz Saray'da yapay zeka şirketlerinin yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantının ardından geldi. Trump yönetimi, yapay zeka alanında ABD'nin teknolojik üstünlüğünü korumaya odaklanırken, sektörün güvenlik önlemlerine ilişkin gönüllü düzenlemeler de gündemde bulunuyor.