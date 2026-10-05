Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Eylül 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre E-TÜFE, eylül ayında yüzde 2,10 oranında arttı. ENAG’ın verilerine göre tüketici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 46,61 oldu. Böylece fiyat artışlarının eylül ayında da sürdüğü görüldü.

ENAG’ın açıkladığı rakamların ardından gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıklaması beklenen resmi enflasyon verilerine çevrildi. Piyasalar ve vatandaşlar, iki kurumun açıklayacağı rakamlar arasındaki farkı da yakından takip edecek.