ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı ziyaretini Vatikan’a gerçekleştirecek. Başkan Trump, Papa Franciscus’un cenaze törenine katılmak üzere Roma’ya gideceğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Melania ve ben, Papa Franciscus’un Roma’daki cenaze törenine katılacağız. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” Almanya’da silahlı saldırı

Papa Franciscus’un vefatı dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, liderlerin katılımıyla gerçekleşecek cenaze töreninin uluslararası düzeyde önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Trump’ın bu törende yer alması, hem dini diplomasi hem de küresel siyasi ilişkiler açısından dikkatle izleniyor.