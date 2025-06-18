ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Pakistan ordusunun en yetkili ismi olan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile Beyaz Saray’da görüşecek.

The Dawn gazetesinin haberine göre, Trump ve Munir’in öğle yemeğinde bir araya geleceği görüşme, Beyaz Saray'ın kabine odasında ve basına kapalı şekilde gerçekleştirilecek. Bu temas, Munir’in 5 günlük resmi ABD ziyareti kapsamında planlanan en kritik buluşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Görüşme, İran-İsrail geriliminin gölgesinde gerçekleşecek

Görüşmenin, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan Orta Doğu’daki gerilimlerin sürdüğü bir dönemde yapılacak olması dikkat çekiyor.

ABD ziyareti çerçevesinde hafta başında Washington’daki Georgetown semtinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Mareşal Munir, Pakistan’ın İran’a verdiği "açık ve güçlü desteği" yinelemişti. Munir ayrıca, ABD'nin bölgedeki çatışmayı yatıştırma yönündeki diplomatik girişimlerini de desteklediklerini vurgulamıştı.

Pakistan ordusunda asıl yetki Kara Kuvvetleri Komutanı’nda

Pakistan'da Genelkurmay Başkanlığı, askeri danışma organı olarak görev yapıyor ve kuvvet komutanlıkları arasında koordinasyonu sağlıyor. Ancak doğrudan operasyonel yetkiye sahip değil.

Buna karşın, Kara Kuvvetleri Komutanı Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nde operasyonel güç ve komuta yetkisine sahip tek isim olarak, fiilen ordunun başındaki en etkili kişi konumunda bulunuyor. Bu nedenle Asım Munir’in Washington temasları, hem askeri hem de diplomatik açıdan büyük önem taşıyor.