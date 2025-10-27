Kaza, sabah saatlerinde, İstanbul-Samsun kara yolu Suluca köyü mevkisinde meydana geldi. Z.Ç. yönetimindeki 37 ACJ 133 plakalı otomobil, A.K.'nin kullandığı 37 AAY 155 plakalı traktöre arkadan çarpıp, devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü Z.Ç. ile yanındaki M.D., P.B., Ş.E. ve N.E. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.