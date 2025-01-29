Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Takımımız, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncularımız, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Takımımız, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek."
Muhabir: Melisa Sapaz