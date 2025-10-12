Olay, 11 Ekim’de TEM Otoyolu Ankara yönünde meydana geldi. F.S. yönetimindeki, içinde eşi ve bebeği bulunan otomobil, iddiaya göre Y.T.G. yönetimindeki başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Çift, tehlikeli şekilde makas atarak ilerleyen sürücüyü cep telefonuyla görüntüledi.

Kısa süre sonra Y.T.G., hem bebekli çiftin aracına hem de yol kenarındaki park halindeki başka bir araca çarptı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan Y.T.G. ve F.S.’ye 7 ayrı suçtan idari para cezası uygulanarak ehliyetlerine süresiz el konuldu.

Serbest bırakılan sürücülerden Y.T.G., savcının talimatıyla yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.