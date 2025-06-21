Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril Praia forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Wagner Pina ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wagner Pina’nın kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Transferin açıklanmasının ardından Trabzonspor’un sosyal medya hesaplarında, Pina’nın taraftarlara verdiği ilk mesaj da paylaşıldı. Genç oyuncu, bordo-mavili formayı giymek için sabırsızlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Burada olduğum için çok mutluyum. Bu büyük kulübün bir parçası olmak istiyorum. Trabzonspor, benim için en iyi tercihti çünkü Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri ve çok köklü bir geçmişe sahip. Her anın tadını çıkaracağım. Bu keyfi birlikte yaşayalım.”

Pina, mesajının sonunda “Bize Her Yer Trabzon” sözleriyle taraftarlara selam gönderdi.