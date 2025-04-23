Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Göztepe’yi ağırlıyor. Papara Park’ta saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. A Grubu’nu lider tamamlayan ve çeyrek finalde Bodrum FK’yi 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselen Trabzonspor, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da finali hedefliyor. Karadeniz ekibi, Göztepe'yi elemesi durumunda 17. kez finale çıkacak ve 10. kez kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Trabzonspor cephesinde zorlu Göztepe maçı öncesinde ciddi eksikler göze çarpıyor. Kırmızı kart cezalısı olan Okay Yokuşlu ve Batista Mendy, mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları devam eden Folcarelli, Denis Draguş, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve genç kaleci Onuralp Çevikkan da maç kadrosunda yer alamayacak. Teknik heyet, bu önemli eksiklere rağmen taraftar desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor.

Göztepe Sürpriz Peşinde

Lig'den Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Göztepe ise kupa serüvenini finalle taçlandırmak istiyor. İzmir temsilcisi, bu sezon ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve takım ruhuyla dikkat çekti. Zorlu deplasmanda Trabzonspor’a karşı sürpriz bir sonuç alarak finale adını yazdırmak isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sahaya iddialı bir 11 ile çıkacak.

Taraftarlar Tribünde Tek Yürek

Trabzonspor taraftarı, kupada finale giden yolda takımına tam destek veriyor. Papara Park’ta tüm biletlerin kısa sürede tükenmesiyle bordo-mavili tribünler bir kez daha dolacak. Taraftar grupları maç öncesi sosyal medyadan birlik çağrısı yaparken, şehirde de 23 Nisan coşkusu kupa heyecanıyla birleşmiş durumda.