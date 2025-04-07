Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8 gün 8 etap boyunca Türkiye'nin eşsiz güzellikleri ve saklı hazineleri de dünyaya tanıtılacak.

Dünyaca ünlü sporcular, portakal, limon, mandalina bahçelerinin yanı sıra çam, zeytin ya da sakız ağaçlarından oluşan rotalarda pedal çevirecek.

Turda, çay, Türk kahvesi, simit, yöresel lezzetler, sevimli liman kedileri, nazar boncuğu gibi kültürel değerler de televizyon ekranlarına yansıtılacak.

Turun 1. etabı olan 132 kilometrelik Antalya-Antalya etabında tarihi Kaleiçi sokakları, Hadrian Kapısı, Hıdırlık Kulesi ve Yivli Minare, Silyon Antik kenti ve Belek'in güzellikleri ekranlardan izleyici ile buluşturulacak.

Kemer-Kalkan etabında ise Patara Plajı, Yanartaş, Myra Antik Kenti, dalış noktaları ve dünyaca ünlü plajlar ekrana yansırken Fethiye-Marmaris etabında da Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz, nesli koruma altındaki caretta carettalar ve Dalyan deltası izleyicilere görsel bir şölen sunacak.

Turun 4. etabı Marmaris-Akyaka etabında da denize açılan orman yolları, yelken rotaları, uçurtma sörfü gibi görüntüler arka fonda bisikletçilere eşlik edecek. Marmaris-Aydın etabında ise Afrodisias Antik Kenti ve Ege'nin sembolü zeytin ağaçlarının güzellikleri ekranlardan verilecek.

Turun 6. etabı Kuşadası-Selçuk'ta Kuşadası, Güvercinada, Efes, Artemis Tapınağı, inanç turizminin önemli noktası Meryem Ana Evi, Selçuk-Çeşme etabında da Şirince Köyü, Seferihisar, Çeşme kıyıları ekranlara yansıtılacak.

Turun son etabı olan Çeşme-İzmir etabında da İzmir'in simgesi Saat Kulesi, yöresel lezzetleri, antik kentler, üzüm bağları ekranlardan tanıtılacak.