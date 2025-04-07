Türkiye Satranç Federasyonu, Bolu Valiliği ve Mengen Belediyesi tarafından desteklenen TSF Bolu İl temsilciliği ve Metin Uçar Eğitim, Kültür ve Teknoloji Vakfı’nın düzenlediği satranç müsabakalarının finalleri sonrasında dereceye girenlere madalya ve para ödülleri verildi.

Metin Uçar Vakfı 1’inci Ulusal Satranç Turnuvası, Mengen Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi. Bolu Mengen Kapalı Spor Salonu’ndaki ulusal turnuvaya Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Metin Uçar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Uçar, TSF Bolu İl Temsilcisi Akın Ateş, Turnuva Sorumlusu Vakıf Üyeleri Mustafa Yılmazer ve Özlem Yılmazer’ başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından kayıt yaptıran Açık, 14, 10 ve 8 Yaş altı toplamda 220 sporcuya iki gün süren Türkiye turnuvası finalinde toplam 52 bin 400 TL para ödülü dağıtıldı. Yarışma 4 kategoride düzenlendi. Mengen Satranç Turnuvası’nda açık kategoride Ayberk Toğrul, 14 Yaş altı Mehmet Akif Eren, 10 yaş altı Ahmet Edis Güler ve 8 yaş altı kategorisinde ise Mehmet Akif Demir tüm rakiplerine üstünlük sağlayarak birinci oldu.

Mengen ilçesinde Metin Uçar Vakfı 1’inci Satranç Turnuvası finallerinde dereceye girenlerin ödül töreninde Türk bayrağı açılarak objektiflere renkli görüntüler verdi.

YILMAZER: FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK

Metin Uçar Vakfı üyesi ve Satranç Turnuvası Koordinatörü Mustafa Yılmazer, “Türkiye Satranç Federasyonu Bolu Şubesi ile birlikte Ulusal Satranç Turnuvası’nda gençlerimizin daha çok katılım göstermesini hedefleyerek etkinliğe destek verdik. Metin Uçar Vakfı olarak okullarımızda resim, müzik, teknoloji sınıfları ve spor tesislerine alt yapıya yatırım yaparak destek vermekteyiz. Mengenli çocuklarımızın gelişmesi başarılı bireyler olmasını ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

YILDIZ: BU GENİŞ KATILIM BİZLERİ ÇOK HEYECANLANDIRDI

Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, “Satranç Federasyonu Bolu şubesi ve Metin Uçar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından organize edildi. İlçemiz açısından Metin Uçar Vakfı çok önem taşımakta. Vakıf, okullarımızda kültür anlamında, eğitimde, teknoloji, müzik anlamında gençlerin spora teşviği bakımından desteğini görüyoruz. Kayıt yaptıran 220 sporcu Edirne’den Batman ilimize kadar Türkiye’nin dört bir yanından Mengen’e geldiler. Bu geniş katılım bizleri çok heyecanlandırdı. Sporculara ve ailelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BAŞKAN TURAN: ARTIK BAŞARILI SPORCULARI İLE ÖN PLANA ÇIKACAK

Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, “Bolumuz bundan sonra sadece aşçıları ile ünlü değil bunun yanında artık başarılı sporcuları ile ön plana çıkacak. Basketçi, yüzücümüz ve judo şampiyonlarımız var artık Satranç dalında da dereceye girecek şampiyonlar yetiştireceğiz” diye konuştu.

‘KIRAN KIRAN MAÇLAR ÇIKARDIM VE BİRİNCİ OLDUM’

14 yaş altı en iyi kadın sporcu Nilsu Kılıç, “Mengen’deki turnuvaya Zonguldak’tan katılıyorum. Kıran kıran maçlar çıkardım ve birinci oldum. Çok mutluyum. Mengen’deki satranç şampiyonasını düzenleyen Türkiye Satranç Federasyonu ve Metin Uçar Vakfı’na teşekkür ediyorum” dedi.

‘TÜRKİYE MİLLİ TAKIM’A SEÇİLDİM’

Berra Yılmaz “Mengen’deki turnuvada 10 Yaş altı en iyi kadın sporcu seçilerek bayanlar kategorisinde birinci oldum. Türkiye Milli Takım’a seçildim. Türkiye sıralamasında ilk 5’e girdim. Hedefim dünya çapındaki turnuvalara katılıp şampiyonluklar elde etmek istiyorum” diye konuştu.

‘HEDEFİM HEM SATRANÇ HEM DE BASKETBOLDA MİLLİ TAKIMA GİREBİLMEK’

Ömer Yiğit Peker, “10 yaşındayım. Mengen Satranç turnuvasında Türkiye’nin dört bir yanından gelen zorlu rakiplerle yarıştım. 14 Yaş altı kategorisinde Mengenli sporcular arasında birinci oldum. Hedefim hem satranç hem de basketbolda Milli takıma girebilmek” dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Bolu İl Temsilcisi Akın Ateş ise şunları söyledi:

“Ulusal Satranç müsabakalarının bir ayağını Mengen’de TSF ve Metin Uçar Vakfı ile gerçekleştiriyoruz. 1’incisini düzenlediğimiz Ulusal Satranç Turnuvası’nı geleneksel hale getireceğiz. Mengen şirin bir ilçe burada başarılı sporcuların yetişeceğinden eminiz. Bu turnuva bunun ateşleyici dinamosu olacak. Lisanslı sporcuların ulusal puanlarına etki edecek olan yarışmanın Sponsorluğu için Metin Uçar Vakfı’na teşekkür ediyoruz. Bu arada Bolu Mengen Kapalı Spor Salonu’ndaki müsabakaların finalinde Satranç yarışmasında emeği geçenler ve dereceye girerek ödül alan sporcular ve aileleri toplu bir fotoğraf çekmeyi ihmal etmediler.”