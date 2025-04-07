Sincan kitap Günleri 5 Nisan Cumartesi günü kitapseverlerle buluştu.

8 Nisan Salı günü ise Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Şair, TV Programcısı Sayın Serdar Tuncer’in katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilecek olan program Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverleri konuk edecek.

Sincan Kitap Günleri, 5 Nisan Cumartesi günü, kitapseverleri bir araya getirmek için kapılarını açtı. Bu yılki etkinliğin açılışı ise Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve ünlü şair ve TV programcısı Serdar Tuncer'in katılımıyla 8 Nisan Salı günü yapılacak. Etkinlik, Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olup, çok sayıda yayınevi, yazar ve okurla buluşmak isteyen herkes için büyük bir fırsat sunacak. Kitapseverler, bu özel etkinlikte hem yeni kitaplarla tanışma hem de yazarlara yakın olma şansı bulacak. Sincan Kitap Günleri, hem kültürel anlamda zengin bir deneyim hem de kitap dünyasına dair pek çok önemli ismi bir araya getirecek.