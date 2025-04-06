Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Karşılaşmanın son anlarında ve bitiminde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho 3 maç, antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic 4’er maç, kırmızı kart gören futbolculardan Mert Hakan Yandaş 1 maç ve Fred 3 maç men cezası aldı. Galatasaraylı futbolcuların cezası ise sarı-kırmızılı ekibin haftayı BAY geçmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde PFDK tarafından açıklanacak.

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Verilen cezaları az bulan Galatasaray bu konuda harekete geçti. TFF Hukuk Kurulu’na yazılı başvuruda bulunan sarı-kırmızılar cezalara itiraz etti. Ayrıca hukuk müşavirliğine görevlerini yapması konusunda uyarı yaptı.

Kaynak: DHA