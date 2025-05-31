Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) dün olağan genel kurulunu gerçekleştirdi, Yönetim Kurulu Başkanlığına Elif Ufluoğlu oy birliğiyle seçildi.

TOSYÖV’ün Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı.

Genel Kurulda, tekrar aday olmayan Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin bir konuşma yaptı.

Kuleyin, 36 yıl önce kurulan vakfın faaliyetlerine hızlı bir şekilde başladığını, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu’nun kuruluşlarında rol aldığını belirtti.

KOBİ’lerin çok zor şartlardan geçtiğini dile getiren Kuleyin, şunları söyledi:

“Faizler yüksek, ekonomik belirsizlikler var, konkordatolar arttı. KOBİ’ler yarın ne ile karşılaşacağının farkında değil, bulanık bir suda yüzen balık gibiler. Dünyanın en iyi anayasası sizde olsa, toplum dünyanın en iyi toplumu mu olur? Hayır. Ya da elinizde çok iyi bir metin olsa, çok iyi oyun sahneleyebilir misiniz? Aktörlerin de etkin ve çalışır olması gerekiyor. Bizim aktörlerimiz devlet, KOBİ’ler, katalizör kuruluşlar yani sivil toplum kuruluşları. TOSYÖV de kendini KOBİ’lere vakfetmiş bir sivil toplum kuruluşu. TOSYÖV’ün geçmişte yaptıklarıyla durmadan övünüyoruz. Halbuki bundan sonra yapacaklarımız çok daha önemli.”

Nezih Kuleyin, yeni atılımlarda bulunacaklarını ifade ederek, önümüzdeki dönemde daha genç ve dinamik bir yönetimle KOBİ’lerin temel sorunlarına çözüm bulan TOSYÖV’ü hayata geçireceklerini vurguladı.

Daha sonra TOSYÖV’ün 2024 yılı faaliyet raporu, gelir gider cetvelleri, Denetim Kurulu raporu ve 2025 yılı tahmini bütçesi oylanarak, kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen önergelerle önceki dönem Yönetim Kurulu başkanlarının yer alacağı Başkanlar Kurulu ile Mütevelli Heyeti üyelerinin arasından belirlenecek Danışma Kurulu oluşturulması kabul edildi.

Daha sonra bazı mütevelli heyeti üyelerinin teklif ettiği Yönetim Kurulu listesi oylanarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulun ardından toplanan Yönetim Kurulunda Elif Ufluoğlu oy birliğiyle Başkan seçildi.

Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Necati Binici, Filiz Taşlı, Ahmet Akdağ ve Ayşe Saraçoğlu, Genel Sekreter Tuba Akdoğan, Genel Sayman Nail Sanlı oldu.