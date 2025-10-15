2025 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) sezonunun 12. ve son etabı, 17-19 Ekim tarihlerinde İspanya'nın Jerez Pisti’nde gerçekleştirilecek. 4.423 kilometrelik pistte yapılacak hafta sonu yarışlarında tüm gözler milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nda olacak.

Red Bull sporcusu Toprak, 18 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek ilk yarışta birincilik elde ederse, en yakın rakibi Aruba Ducati pilotu Nicolo Bulega’nın sonucuna bakılmaksızın 3. dünya şampiyonluğunu ilan edecek.

Toprak, Jerez'de Geçen Yıl da Şampiyonluğu İlan Etmişti

28 yaşındaki milli sporcu, 2024 sezonunun da son yarışında Jerez Pisti’nde ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu sezon ise son etap öncesi genel klasmanda 580 puanla lider durumda. En yakın rakibi Bulega’nın 541 puanı bulunurken, İspanyol pilot Alvaro Bautista 292 puanla üçüncü sırada.

Kenan Sofuoğlu'nun Yetiştirdiği Şampiyon

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu’nun yetiştirdiği Toprak Razgatlıoğlu, 7 yaşından beri motosiklet kullanıyor. Kariyerinde 255 yarışa çıkan Toprak, 78 kez birinci, 60 kez ikinci ve 33 kez üçüncü olarak toplam 171 kez podyuma çıktı.

2025 sezonunda şu ana kadar 21 galibiyet, 8 ikincilik ve 20 turda en iyi zamanlamayı elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

2026'da MotoGP’de Türkiye’yi Temsil Edecek

Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda MotoGP’de Türkiye’yi temsil edecek. Prima Pramac Racing takımıyla Yamaha YZR-M1 üzerinde mücadele edecek olan Toprak, MotoGP’de yarışacak ilk Türk sporcu olacak.

TMF Başkanı Vefa: "Şampiyonluğa Çok Yakınız"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Toprak’ın performansını şu sözlerle değerlendirdi:

“Milli gururumuz Toprak ile üçüncü dünya şampiyonluğuna çok yakınız. Şampiyona boyunca aldığı seri galibiyetler, son yarışlardaki birincilikler ile büyük avantaj yakaladı. İnşallah bu hafta sonu İspanya’da bir kez daha şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak.”

Vefa ayrıca, Kenan Sofuoğlu koordinasyonunda milli sporcuların Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini vurgulayarak, “Jerez’de zorlu takvimi geride bırakıp üçüncü kez dünya şampiyonluğumuzu kutlayacağımıza yürekten inanıyorum.” dedi.