TOBB'un '154 İlçeye 154 Okul' projesi kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çorlu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu ile Kapaklı ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu bugün törenle açıldı. Çorlu'daki anaokulunun açılışına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan ile davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Hisarcıkloğlu, ülkenin geleceğini yatırım yaptıklarını belirterek, "Heyecanlıyız. 45 yeni okulumuz açılıyor, gururluyuz. 241 eğitim tesisimizde ders zili çalıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun. Tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum. TOBB olarak, öncelikle 81 ilimizi eğitim tesisiyle donattık. Devamında, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlattığımız '154 İlçeye 154 Okul' projemiz kapsamında, bu yıl 45 yeni okulumuz öğrencilerle buluşuyor. Geçen yıl 43 okul açtık, 10 okulun inşaatı sürüyor. 56 okul ise projelendirme aşamasında. Bugüne kadar 241 eğitim tesisini tamamladık. Tüm okullar tamamlandığında 307 eğitim tesisini ülkemize ve çocuklarımıza armağan etmiş olacağız. Çabamız ülkemizin yarınları, çocuklarımızın geleceği için" dedi.

Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soytürk'ün yaptığı duanın ardından protokol üyeleri ile birlikte öğrenciler kurdele kesimi gerçekleştirdi. Okulun gezilmesinin ardından bahçesine fidan dikildi. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Recep Soytürk, "Bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 2 ilçemizde yaptığı 2 okulun açılışı için bu alandayız, bir aradayız. 2 ilçemize daha Hayrabolu ve Malkara'ya da 2 tane daha okul yapılacak o yüzden sayın başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 2 yıl içerisinde de bilindiği üzere 106 tane okul yapıyoruz bunların yaklaşık yüzde 30'u hayırseverler 4 tanesi de Odalar ve Borsalar Birliğimizden, tekrar şükranlarımı sunuyorum. Okullarında ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Protokol üyeleri programın ardından Kapaklı'daki okulun açılışını yapmak üzere bu ilçeye gitti. (DHA)