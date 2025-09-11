Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı politika faizi kararını açıkladı. PPK, yılın altıncı toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e düşürdü.

Açıklamaya göre, gecelik borç verme faiz oranı (üst bant) yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik borçlanma faiz oranı (alt bant) ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a çekildi.

TCMB'nin yılın sonuna kadar 23 Ekim 2025 ve 11 Aralık 2025 tarihleri olmak üzere 2 PPK toplantısı daha olacak.