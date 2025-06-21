Timora Sanat, 21 Haziran Cumartesi, 16:30 ve 20:00 saatleri arasında "Serapta Saklı" konulu sergide birbirinden değerli 21 sanatçının eserleri Timora Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşacak. 21 sanatçının eserleri sergilenecek etkinlik, 21 Haziran- 30 Ağustos tarihinlerine kadar devam edecek.

Etkinlikte 3 farklı konuda çok fazla eser sergilenecek olup, sanatçılar sırasıyla şöyle: Abidin Elderoğlu, Ali Candaş, Cihat Burak, Nadide Akdeniz, Nuri Abaç, Şeref Bigalı, Söbütay Özer, Hayati Misman, Vedat Örs, Ekrem Kahraman, Erkan Özdilek, Fevzi Karakoç, Ali Atmaca, Anar Hüseynzada, Eda Duru Çetin, Yücel Kale, Burçin Selin Uzun, Alperen Argon, Şükran Zaim ve Hilal Tayfun'un eserleri sergilenecek.