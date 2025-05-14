Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesi artan turizm faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, paket tur ve otel rezervasyonları sırasında dolandırıcılık ve mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

Yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılından bu yana yürütülen denetimler kapsamında 9 firma hakkında 7 soruşturma raporunun Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildiği, 21 firmaya ise yaklaşık 16 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca, 19 firma hakkındaki denetim süreçlerinin devam ettiği kaydedildi.

Tatil Rezervasyonlarında Bu Detaylara Dikkat Edin

Bakanlık, özellikle sosyal medya, e-posta ve SMS yoluyla gelen tatil tekliflerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Otel ve seyahat acentesi logolarının, iletişim bilgilerinin doğruluğunun sorgulanması gerektiği belirtildi. Tüketicilerin www.kulturturizm.gov.tr ve www.tursab.org.tr adreslerinden turizm tesislerinin yetkili olup olmadığını kontrol edebilecekleri hatırlatıldı.

Ayrıca, internetten yapılan mesafeli satışlarda, şirketin ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) kaydının kontrol edilmesi ve sosyal medya yerine firmanın resmi web sitesinden rezervasyon yapılması gerektiği ifade edildi.

30 Gün Önce Bildirilirse Ücretsiz İptal Hakkı Var

Bakanlık, tüketicilerin paket tur sözleşmesini, turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak feshetme hakkına sahip olduğunu ve bu durumda herhangi bir kesinti yapılmadan ücretin iade edileceğini vurguladı.

Tüketici şikayetlerinde başvuru yollarına da değinilen açıklamada, 2025 yılı için değeri 149 bin TL'nin altında olan anlaşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine, üzerindeki tutarlar için ise Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılabileceği belirtildi. Mahkemeye başvurmadan önce arabuluculuğa başvurulmasının dava şartı olduğu da hatırlatıldı.