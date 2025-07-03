Aygün, “Ocak–Haziran 2025 dönemi enflasyon farkı %10,07, Temmuz’daki toplu sözleşme artışı ise ek %5. Toplam %15,57’lik artış, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında hekimlerimizin yaşadığı mağduriyeti telafi edemiyor” dedi.

Açıklamada, akşam haber bültenlerinde “derece kademesi en yüksek uzman hekim” maaşının öne çıkarılarak kamuoyunda manipülasyon yapılmasına ve sosyal medyada bordro görüntülerinin tartışma malzemesi haline getirilmesine tepki gösterildi. Aygün, bu tür “algı operasyonlarına” izin vermeyeceklerini belirtti. “Devlet kademelerindeki tüm memurların refah seviyesinin yükseltilmesinden yanayız,” diyen Aygün, “Basında memur maaş zammı tablolarında 20 yıllık doktorun yanına mesleğe yeni başlamış memurun maaşını yerleştirip kaostan beslenmeye alışmış manipülatif tabloların hep karşısında duracağız.” dedi.

Meslek Etiği ve Onur Vurgusu

Aygün, hekimlerin topluma adanmış meslek etiğiyle çalıştığını, geçim kaygılarını dile getirmenin “ülkenin geleceğine atılmış kara bir lekeyi temizleme iradesi” olduğunu söyledi. “Akademisyen doktorlarımızın hakkını, emeğini ve onurunu savunmayan bir sistem kabul edilemez” diyerek, hekimlerin mesleki onuruna saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Tıbbiyeliler Sendikası’nın talepleri ise şöyle sıralandı:

• Emekliliğe yansıyan tek kalem ücret artışı,

• Enflasyonla reel uyumlu, hakkaniyete uygun maaş düzenlemesi.

Aygün, “Sağlık sisteminin omurgasını oluşturan hekimlerimizin, fedakârlığı ve sorumluluğu simgeleyen rollerine karşılık gerçekçi ve sürdürülebilir bir ücret politikası benimsenmeli” dedi.

Genel Başkan Aygün, “Adaletsizliğe uğramış her hekim için adil bir çözümün bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyor; tüm meslektaşlarımızı bu haklı mücadelede yanımızda olmaya davet ediyoruz” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.