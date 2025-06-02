Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Nesine 2. Lig Play-Off Finali'nde karşılaştığı Batman Petrol Spor’u normal süresi ile uzatma devreleri golsüz eşitlikle geçilen müsabakada seri penaltı vuruşları sonucu 5-4 mağlup eden ve Trendyol 1. Lig’e yükselen Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nü tebrik ederiz."

Nesine 2. Lig Play-Off Finali'nde karşılaştığı Batman Petrol Spor’u normal süresi ile uzatma devreleri golsüz eşitlikle geçilen müsabakada seri penaltı vuruşları sonucu 5-4 mağlup eden ve Trendyol 1. Lig’e yükselen Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nü tebrik ederiz. pic.twitter.com/kLttA9r2TY Bornova 1877 Hedef Büyüttü! İçeriği Görüntüle June 1, 2025