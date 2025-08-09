Yarışma, ‘Özgün Araç’ ve ‘Hazır Araç’ olmak üzere iki kategoride yapılacak. ‘Özgün Araç’ kategorisinde takımlar aracın üretimi ve yazılımını tamamen kendileri geliştirirken, ‘Hazır Araç’ kategorisinde ekipler TEKNOFEST’in sağladığı otonom araç platformlarında kendi yazılımlarını çalıştırıyor.

Toplamda 568 başvurunun yapıldığı yarışmada, ön eleme sonucu 17 ilden ve iki farklı ülkeden 45 takım finale kaldı. Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenciler ile mezunların katıldığı yarışmada lise takımları ile üniversite ve üzeri seviyeden takımlar aynı kategoride mücadele edecek.

Ödül olarak ‘Özgün Araç’ kategorisinde birinciye 250 bin lira, ikinciye 200 bin lira, üçüncüye 175 bin lira; ‘Hazır Araç’ kategorisinde ise birinciye 200 bin lira, ikinciye 175 bin lira, üçüncüye 150 bin lira verilecek.

Final müsabakaları, TEKNOFEST’in resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Yarışma, geleceğin otonom sürüş teknolojilerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.