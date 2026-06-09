Ankara’da bugün siyasi gündemin odağında CHP’de yaşanan grup toplantısı tartışması yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı gün ve aynı saatte grup toplantısı yapacaklarını duyurması dikkatleri Meclis’e çevirdi.

Her iki isimden gelen çağrıların ardından partililer ve vatandaşlar TBMM’ye akın ederken, gözler CHP Grup Toplantısı’nın hangi isim tarafından gerçekleştirileceğine çevrildi.

Kulislerde, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin grup toplantısının yapılacağı salona girmeye hazırlandığı konuşulurken, mevcut parti yönetiminin de grup toplantısını gerçekleştirme konusunda yasal yetkiye sahip olduğu belirtiliyor.

Meclis çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, yaşanabilecek olası gerginlikler yakından takip ediliyor. CHP’deki bu kritik günün nasıl sonuçlanacağı ve kürsüye hangi ismin çıkacağı merak konusu olmaya devam ediyor.