Sezon açılışı DJ performanslarıyla başlarken, gece boyunca süren canlı müzik, lazer şovları ve eğlence programları katılımcılara festival havasında bir deneyim yaşattı. Etkinlik alanında su sporlarının farklı branşlarına ait stantlar da ziyaretçilerle buluştu.

Ayrıca Ankara’nın çeşitli sektörlerinden yerli markalar da organizasyonda yer alarak spor ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Spor turizmine vurgu

Etkinlikte konuşan Ankara Turizm Derneği Başkanı Berker Bülbüloğlu, su sporlarının ve yelken branşının spor turizmi açısından önemine dikkat çekti.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına konuşan İl Müdürü Mustafa Çelik ise sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini tebrik ederek yeni sezon için başarı temennilerinde bulundu.

Kulüpten altyapı ve başarı vurgusu

Ankara Yelken Kulübü Başkanı Sermurat Küçükgül, kulübün son yıllardaki sportif başarılarına dikkat çekerek altyapı çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını ifade etti. Küçükgül, genç sporcuların ulusal ve uluslararası derecelerinin kulüp için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kent Konseyi’nden destek ziyareti

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da etkinlik alanını ziyaret ederek su sporları stantlarını inceledi ve sporcularla bir araya geldi.

Optimist Dino Cup büyük ilgi gördü

Sezon açılışının en dikkat çeken bölümü ise Optimist sınıfı sporcular için düzenlenen geleneksel Dino Cup yarışları oldu. Genç yelkenciler, ailelerin yoğun desteğiyle hem rekabet hem de eğlence dolu anlar yaşadı.

Ödül töreniyle sezon motivasyonu yükseldi

Program kapsamında 2025-2026 kış sezonunda derece elde eden sporcular ve kulüp yöneticileri sahneye davet edilerek ödüllendirildi. Kulüp yönetimi, sporculara teşekkür ederek yeni sezonda başarıların artarak devam edeceğini vurguladı.