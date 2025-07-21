Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 3. Yasama Yılı’nın sona ermesiyle birlikte yaz tatiline girdi. Meclis’in kapanışı öncesinde milletvekilleri, Genel Kurul salonunda bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl’ün yönettiği oturumun ardından TBMM, 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te yeniden toplanmak üzere tatile girdi. Yasama yılı boyunca önemli tartışmalara ve oylamalara sahne olan Meclis, kapanış gününde ise daha samimi ve renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Milletvekilleri, Genel Kurul salonunun ön sıralarında toplu halde poz vererek Meclis tatile girmeden önceki son anı ölümsüzleştirdi. AK Parti milletvekillerinin organize ettiği fotoğraf çekimi sosyal medyada paylaşılırken, bazı muhalefet partilerinden ise tepki geldi.

Gökhan Günaydın'dan tepki!

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Biz aylardır halkın sorunlarını çözmek adına onlarca kanun teklifi verdik. Ancak hiçbiri gündeme alınmadı. Buna rağmen iktidar partisi, kapanışta kutlama havasında fotoğraf veriyor,” diyerek eleştiride bulundu.