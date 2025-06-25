Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisinin dördüncü maçında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko kulüplerine para cezaları verdi.

TBF’den yapılan resmi açıklamaya göre, Beşiktaş'a toplam 746 bin 250 TL para cezası uygulanırken, Fenerbahçe’ye ise 30 bin TL ceza verildi.

Beşiktaş’a Rekor Ceza: 746 Bin TL

Beşiktaş’a verilen ceza kalemleri şöyle açıklandı:

Salon ve seyirci olayları nedeniyle: 100 bin TL

Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle: 590 bin TL

Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle: 56 bin 250 TL

Toplamda 746 bin 250 TL’lik ceza, Basketbol Süper Ligi tarihinde en yüksek para cezalarından biri olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe’ye 30 Bin TL Ceza

Fenerbahçe Beko ise aynı müsabakadaki salon ve seyirci olayları sebebiyle 30 bin TL para cezasına çarptırıldı. TBF, olaylara karışan taraftar davranışlarının Türk sporuna zarar verdiğini belirterek kulüpleri daha dikkatli olmaya çağırdı.