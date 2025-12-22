2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 15 gün süren yoğun ve gergin görüşmelerin ardından kavgalı bir oturumla kabul edildi.

Genel Kurul’daki tartışmalar, bütçenin oylanmasının hemen sonrasında fiziki kavgaya dönüşerek Meclis tarihinde sıkça eleştirilen görüntülere bir yenisini ekledi.

TBMM’de toplam 592 milletvekili bulunmasına rağmen bütçe oylamasına 569 milletvekili katıldı. Yapılan oylamada bütçe teklifi 249 ret oyuna karşılık 320 oyla kabul edildi. Bu tablo, 22 milletvekilinin oylamaya katılmadığını ortaya koydu.

Oylama sonuçları, yalnızca muhalefet ile iktidar arasındaki ayrışmayı değil, Cumhur İttifakı içindeki çatlağı da gözler önüne serdi.

Ret oyları incelendiğinde Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Hüda-Par milletvekillerinin de bütçeye karşı oy kullandığı görüldü. Bu durum, önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi beklenen anayasa değişikliği tartışmalarını da daha karmaşık hale getirecek bir gelişme olarak yorumlandı.

AKP’nin, DEM Parti’nin desteğini aramasına rağmen, ittifak içindeki bu dağınıklık anayasa değişikliğini gündeme almayı bile zorlaştırabilir.

Bütçe maratonunun ilk günlerinden itibaren Genel Kurul’da zaman zaman tansiyon yükseldi. Ancak bazı AKP’li milletvekilleri, süreci yumuşatmak adına sembolik adımlar da attı. AKP Denizli Milletvekilleri Nilgün Ok, Cahit Özkan ve Şahin Tin’in Denizli’den özel olarak getirttikleri ev baklavalarını Meclis kulisinde dağıtarak “bütçeyi tatlıyla tatlı bağlama” isteği, kısa süreli bir yumuşama sağlamıştı.

Ne var ki oylamaya yaklaşıldıkça tansiyon yeniden yükseldi. Gerginliğin fitilini ateşleyen çıkış, AKP Milletvekili Mustafa Varank’tan geldi.

Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Mustafa Varank, CHP sıralarına dönerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. AKP Milletvekili Mustafa Varank, CHP sıralarına dönerek "Genel Başkanınızı getirin, korkmasın benden. Neyse ki milletimiz Özgür Bey'in sicilini gayet iyi biliyor. CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde yaşayan çiftçiler hala Özgür Özel'in vadettiği bedava traktörleri bekliyor, 'Nerede bizim traktörümüz?' diye soruyorlar" dedi.

Varank, CHP’li belediyeleri ve Özgür Özel’in geçmiş vaatlerini eleştirirken, eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in mezarı başında çekildiği iddia edilen görüntüleri gündeme taşıdı.

Başkanvekili Gökhan Günaydın sert bir dille yanıt verdi. Günaydın, AKP’yi polemik üretmekle suçladı, CHP’li belediyelere yönelik iddiaların iftira olduğunu savundu ve iktidara “davaların TRT’den canlı yayınlanması” çağrısını yineledi. Ayrıca tüm siyasetçilerin mal varlıklarının şeffaf biçimde açıklanmasını önererek iktidara meydan okudu.

CHP’li Günaydın’ın, tek parti dönemi üzerinden yapılan eleştirilere karşı Mustafa Kemal Atatürk vurgusu yapması, tartışmayı daha da derinleştirdi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in Atatürk ve İsmet İnönü’ye ilişkin sözleri ise ortamı iyice gerdi.

Bu sözler üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yerinden kalkarak tepki gösterdi. Karşılıklı sözlü sataşmalar kısa sürede itişmelere, ardından da yumruklu kavgaya dönüştü.

AKP ve CHP sıralarından çok sayıda milletvekilinin dahil olduğu kavga, salonun ortasında büyük bir arbedeye dönüştü. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü, yumruklar havada uçuştu. Diğer milletvekilleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Yaklaşık 10 dakika süren kavga nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş birleşime ara vermek zorunda kaldı. Ancak verilen ara sırasında da AKP ve CHP milletvekilleri arasındaki gerginlik tam anlamıyla sona ermedi.

Kavga esnasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Genel Kurul salonunda bulunması, yaşananların siyasi ağırlığını daha da artırdı.

2026 bütçesi Meclis’ten geçmiş olsa da, ortaya çıkan tablo yalnızca rakamların değil, siyasetteki sert dilin ve kutuplaşmanın da oylamadan geçtiğini gösterdi.

Meclis’te yaşanan yumruklu kavga, bütçe görüşmelerinin önüne geçerek kamuoyunda en çok konuşulan başlık haline geldi. Bütçenin kabulüyle sona ermesi gereken süreç, geride derin siyasi tartışmalar ve Meclis’in itibarına ilişkin soru işaretleri bıraktı.



