Düzce'de Birsel Yeşildağ, tartıştığı eşi Yusuf Yeşildağ'ı ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Karaca Mahallesi Fazlı Yalçın Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Yeşildağ ile eşi Birsel Yeşildağ arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Birsel Yeşildağ, mutfakta bulunan ekmek bıçağıyla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yusuf Yeşildağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Birsel Yeşildağ gözaltına alınırken, Yusuf Yeşildağ'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.