Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “262 milyon 660 bin 435 lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadeleri kullanıldı. Ödeme detaylarının da yer aldığı paylaşım, Türkiye genelindeki üreticiler için sevindirici bir gelişme oldu.

Destek Kalemlerine Göre Dağılım

Tarımsal destek ödemeleri şu alanlarda gerçekleştirilecek:

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 230 milyon 447 bin 144 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 31 milyon 553 bin 476 TL

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği: 659 bin 815 TL

Bu desteklerle, özellikle tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve kırsalda sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi hedefleniyor.

Muhabir: Serhat Tutak