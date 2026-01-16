Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle birlikte, Kürt vatandaşların kültürel, dilsel ve medeni haklarının güvence altına alınması hedefleniyor.

Kürtçe Ulusal Dil Olarak Tanındı

Kararnameye göre Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edildi. Kürt nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, devlet ve özel okullarda Kürtçenin seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilecek.

1962 Nüfus Sayımına Dayalı Uygulamalar Kaldırıldı

Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirlerin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. Bu kapsamda, Suriye topraklarında yaşayan Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere Suriye vatandaşlığı verilecek ve haklar konusunda tam eşitlik sağlanacak.

Nevruz Resmî Tatil İlan Edildi

Kararnamede dikkat çeken bir diğer düzenleme ise 21 Mart Nevruz Bayramı’nın, baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bayram olarak ilan edilmesi oldu. Nevruz, Suriye genelinde ücretli resmî tatil olarak kutlanacak.

Ayrımcılığa Karşı Net Mesaj

Devletin medya ve eğitim kurumlarının kapsayıcı bir ulusal söylem benimsemesi zorunlu hale getirilirken, etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlamanın yasaklandığı ifade edildi. Ulusal ayrışmayı körükleyen kişi ve grupların mevcut yasalar çerçevesinde cezalandırılacağı bildirildi.

Kararname, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.