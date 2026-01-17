Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyon kapsamında sabah saatlerinde Halep kırsalında bulunan Humeyme köyü istikametine birliklerini sevk etti. Yollardaki toprak bariyerlerin kaldırılmasının ardından ordu, Deyr Hafir’in batısından bölgeye giriş yaparak kontrolü sağlamaya başladı.

Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, Suriye ordusuna bağlı ilk birlik gruplarının Deyr Hafir’den başlayarak Fırat Nehri’nin batı bölgelerine giriş yaptığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı: Çekilme Bu Sabah Başladı

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, terör örgütü YPG/SDG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilmesinin bu sabah itibarıyla başladığı bildirildi. Bakanlık, çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının saat 07.00 itibarıyla Fırat’ın doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Bölge Daha Önce Askeri Alan İlan Edilmişti

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısında örgüt kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmişti. Sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığı duyurulmuştu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir’de hedef alınacak terör noktalarına ait haritalar yayımlanmış, sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmişti. Operasyonun TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı kaydedilmişti.