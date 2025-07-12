FENERBAHÇE: Karagümrük ile Hazırlık Maçı

  • 18.00 – Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Karagümrük ile Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde karşılaşacak.

GALATASARAY: Çift Program, İlk Hazırlık Maçı

  • 10.30 – Galatasaray sabah saatlerinde antrenmanla güne başlayacak.

  • 21.30 – Sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor ile sezonun ilk hazırlık maçına çıkacak. Maç, Ümraniye Stadı’nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ: Avusturya Kampında Çift Antrenman

  • 12.00 & 18.00 – Siyah-beyazlılar, Avusturya’daki kamp çalışmalarını iki antrenmanla sürdürecek.

  • Transfer Gelişmesi: Benfica ile yollarını ayırmaya hazırlanan milli futbolcu Orkun Kökçü’nün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR: Hazırlık Maçında Dinamo Tiflis ile Karşılaşacak

  • 15.00 – Bordo-mavili ekip, hazırlık kampında Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile karşı karşıya gelecek.

GÖZTEPE: Slovenya’da Yeni Sezon Mesaisi Sürüyor

  • İzmir temsilcisi Slovenya kampında çalışmalarına devam ediyor.

VANSPOR FK – Hakan Kutlu: “Hedefimiz Süper Lig!”

  • TFF 1. Lig’in yeni takımı Vanspor FK, sezon öncesi kampını Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdürüyor.

  • Teknik Direktör Hakan Kutlu, “Bu yıl yapılanma süreci olacak ama hedefimiz Vanspor’u hak ettiği Süper Lig’e taşımak” dedi.

VOLEYBOL: Türkiye - İtalya Kadınlar VNL Yarı Finali

TENİS: Wimbledon’da Şampiyonlar Belli Oluyor

  • Kadınlar Tekler Finali (18.00): Iga Swiatek ile Amanda Anisimova karşılaşacak.

  • Erkekler Yarı Final: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic’i 3-0 yenen Jannik Sinner ile final bileti için karşılaşacak.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar