FENERBAHÇE: Karagümrük ile Hazırlık Maçı
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18.00 – Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Karagümrük ile Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde karşılaşacak.
GALATASARAY: Çift Program, İlk Hazırlık Maçı
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10.30 – Galatasaray sabah saatlerinde antrenmanla güne başlayacak.
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21.30 – Sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor ile sezonun ilk hazırlık maçına çıkacak. Maç, Ümraniye Stadı’nda oynanacak.
BEŞİKTAŞ: Avusturya Kampında Çift Antrenman
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12.00 & 18.00 – Siyah-beyazlılar, Avusturya’daki kamp çalışmalarını iki antrenmanla sürdürecek.
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Transfer Gelişmesi: Benfica ile yollarını ayırmaya hazırlanan milli futbolcu Orkun Kökçü’nün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
TRABZONSPOR: Hazırlık Maçında Dinamo Tiflis ile Karşılaşacak
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15.00 – Bordo-mavili ekip, hazırlık kampında Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile karşı karşıya gelecek.
GÖZTEPE: Slovenya’da Yeni Sezon Mesaisi Sürüyor
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İzmir temsilcisi Slovenya kampında çalışmalarına devam ediyor.
VANSPOR FK – Hakan Kutlu: “Hedefimiz Süper Lig!”
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TFF 1. Lig’in yeni takımı Vanspor FK, sezon öncesi kampını Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdürüyor.
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Teknik Direktör Hakan Kutlu, “Bu yıl yapılanma süreci olacak ama hedefimiz Vanspor’u hak ettiği Süper Lig’e taşımak” dedi.
VOLEYBOL: Türkiye - İtalya Kadınlar VNL Yarı Finali
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20.00 – A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.
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Mücadele, Türkiye'nin finale çıkma yolundaki en zorlu sınavlarından biri olacak.
TENİS: Wimbledon’da Şampiyonlar Belli Oluyor
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Kadınlar Tekler Finali (18.00): Iga Swiatek ile Amanda Anisimova karşılaşacak.
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Erkekler Yarı Final: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic’i 3-0 yenen Jannik Sinner ile final bileti için karşılaşacak.