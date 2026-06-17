Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalcatepe’de bulunan anıt mezarda gerçekleştirilen törende, Demirel’in mezarına Isparta gülleri bırakıldı.

Törene; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Isparta Valisi Abdullah Erin, askeri ve mülki erkan, siyasi temsilciler ile Demirel’in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim ve Dua ile Başladı

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Ardından Süleyman Demirel’in öz geçmişi okundu ve Cumhurbaşkanlığı çelengi kabir başına bırakıldı.

Törende 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, katılımcılar daha sonra Demirel ailesine taziyelerini iletti.

Demirel Külliyesi Ziyaret Edildi

Törenin ardından il dışından gelen ziyaretçiler, Demirel Külliyesi ve Demokrasi Müzesi’ni gezerek Süleyman Demirel’in siyasi mirasına dair bilgi aldı.