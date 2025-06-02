Konu ile alakalı CHP İstanbul Milletvekili , CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanlarımız; Prof. Dr. Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan, Alaattin Köseler, Mehmet Murat Çalık ve bürokratlarımız; Buğra Gökçe, Gürkan Alpay, Yavuz Saltık, Kalender Özdemir, Mustafa Akın, Kadriye Kasapoğlu’nu ziyaret ettim. Türkiye; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, emeklisiyle emekçisiyle bir mutluluk bir huzur bir refah arıyor. Başkanlarımızın ve bürokratlarımızın, bayramın bu yeni dönemin başlangıcı olması dileklerini sizlere iletiyorum."

📍Silivri Cezaevi



Bugün, İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanlarımız; Prof. Dr. Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan, Alaattin Köseler, Mehmet Murat Çalık ve bürokratlarımız; Buğra Gökçe, Gürkan Alpay, Yavuz Saltık, Kalender Özdemir,… pic.twitter.com/OpRIKhSrYw — Suat Özçağdaş (@Suat_Ozcagdas) June 1, 2025