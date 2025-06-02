Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Pazar Yerimizde Hem Düzen Hem Bereket Var! İlçe halkımızın ve pazarcı esnafımızın daha düzenli, konforlu ve temiz bir alışveriş ortamına kavuşması amacıyla belediyemiz tarafından pazar yerimizde çizgi yenileme çalışmaları tamamlandı Tezgâh alanları net bir şekilde belirginleştirildi Ortak kullanım alanları yeniden düzenlendi Esnafımızla el birliğiyle daha düzenli bir görünüm sağlandı Yenilenen pazar alanımızda, esnafımız ve vatandaşlarımızla birlikte geleneksel pazar duası da yapıldı. Duamız; sağlık, huzur ve bol kazanç içindi."

Pazar Yerimizde Hem Düzen Hem Bereket Var!



İlçe halkımızın ve pazarcı esnafımızın daha düzenli, konforlu ve temiz bir alışveriş ortamına kavuşması amacıyla belediyemiz tarafından pazar yerimizde çizgi yenileme çalışmaları tamamlandı ✅



🛒 Tezgâh alanları net bir şekilde… pic.twitter.com/OKzSoP7Lue Öğrenciler Kızılcahamam'ın Doğal ve Kültürel Zenginliklerini Keşfetti İçeriği Görüntüle June 1, 2025