Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı 8’i kadın 1’i erkek toplam 9 kişiyi tuzağına düşüren Takahiro, kurbanlarını evine davet ederek öldürüp parçalara ayırmıştı. 2017 yılında ortaya çıkan korkunç cinayetler, Japonya’da büyük infial yaratmıştı.

Adli makamların açıklamasına göre, Şiraişi Takahiro, özellikle intihara meyilli kişileri hedef alarak, onlara yardım edeceğini söylemiş ve ardından cinayetlerini işlemişti. 2020 yılında mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılan Takahiro’nun cezası bugün infaz edildi.

Bu olay, sosyal medyanın suç işlemek için nasıl kullanılabileceğine dair Japonya’da önemli tartışmalara yol açmış, sosyal medya platformlarının daha sıkı denetlenmesi gündeme gelmişti.