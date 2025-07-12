Yeni transferler arasında:
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Nevşehir Belediyespor'dan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Bahadır Abdulkadir Yağız,
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Adanaspor'dan 25 yaşındaki kanat Görkem Gökçe,
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Reyhanlıspor'dan 26 yaşındaki santrfor Mustafa Arslan,
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ve Tarsus İdman Yurdu'ndan 27 yaşındaki orta saha Ferit Bay Gündüz yer alıyor.
Kulüp yönetimi, tüm oyuncularla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan bu nokta transferlerin, yeni sezonda takımın hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacağına inanılıyor.
Somaspor camiası, bu hamlelerle birlikte daha rekabetçi bir kadroyla sahada yer almayı planlıyor.
Kaynak: DHA