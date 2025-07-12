Yeni transferler arasında:

Kulüp yönetimi, tüm oyuncularla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan bu nokta transferlerin, yeni sezonda takımın hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacağına inanılıyor.

Somaspor camiası, bu hamlelerle birlikte daha rekabetçi bir kadroyla sahada yer almayı planlıyor.

Kaynak: DHA