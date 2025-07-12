Yeni transferler arasında:

Nevşehir Belediyespor'dan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Bahadır Abdulkadir Yağız ,

Adanaspor'dan 25 yaşındaki kanat Görkem Gökçe ,

Reyhanlıspor'dan 26 yaşındaki santrfor Mustafa Arslan ,

ve Tarsus İdman Yurdu'ndan 27 yaşındaki orta saha Ferit Bay Gündüz yer alıyor. Tarım arazisinde çıkan yangın ormanı da kül etti İçeriği Görüntüle

Kulüp yönetimi, tüm oyuncularla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan bu nokta transferlerin, yeni sezonda takımın hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacağına inanılıyor.

Somaspor camiası, bu hamlelerle birlikte daha rekabetçi bir kadroyla sahada yer almayı planlıyor.