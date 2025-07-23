Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i konuk edecek. Mücadele öncesi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve yıldız oyuncu Orkun Kökçü, basın toplantısı düzenledi.

Solskjaer: “Gerçekçi Olmalıyız Ama Hayalimiz Var”

Avrupa Ligi finalinin Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olmasının ekstra motivasyon sağladığını belirten Solskjaer, “Final bizim evimizde oynanacak, bu hayal için mücadele edeceğiz. Ancak her adımı dikkatli ve disiplinli atmalıyız. Gerçekçi olmalı, ama inancımızı da kaybetmemeliyiz” dedi.

“Oyun Planımız Net: Dominasyon ve Hücum”

Kendi sistemini oturtmak istediğini belirten tecrübeli hoca, “Topa sahip olan, oyunu domine eden ve hücum odaklı bir Beşiktaş yaratmak istiyorum. Taraftarın izlemekten keyif alacağı bir oyun sergilemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Shakhtar Kaliteli Bir Takım, Ama Biz de Hazırız”

Shakhtar Donetsk’in genç ve dinamik oyunculardan oluştuğunu söyleyen Solskjaer, “İyi bir takıma karşı oynayacağız, ama biz de onları zorlamalıyız. Ev sahibi olmanın avantajını en iyi şekilde kullanacağız” dedi.

“Transferde Kaliteyi Arıyoruz”

Sağ bek transferiyle ilgili soruya yanıt veren Solskjaer, “Eğer katkı sağlayacak bir oyuncu bulursak, transfer yapmaya açığız. Başkanımız bu konuda destek veriyor. Tayfur ve Svensson’dan da memnunum” dedi.

Orkun Kökçü: “Beşiktaş Beni İsterse Sonuna Kadar Kalırım”

Yeni transfer Orkun Kökçü, Shakhtar karşılaşması öncesi hazır olduğunu vurgularken, “Yarın futbol oynayacağım için heyecanlıyım. Takıma hızlı adapte oldum. Güzel bir atmosferde, galibiyet için sahada olacağız” dedi.

Beşiktaş’ta uzun süre kalmak istediğini belirten Kökçü, “Beşiktaş beni tutmak isterse, sonuna kadar burada kalırım. Avrupa hedefim yok, mutluyum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş – Shakhtar Maçı Detayları

Tarih: 24 Temmuz 2025, Çarşamba

Saat: 21.00

Stad: Tüpraş Stadyumu

Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu