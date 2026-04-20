Başkent Üniversitesi ile Karabağ Üniversitesi iş birliğinde yürütülen ve TİKA tarafından desteklenen “Toplum İçin Bilim – Toplumsal Katkı Projeleri” kapsamında hayata geçirilen “Hemşirelik Eğitimi ve Alt Yapı Geliştirme Uluslararası Projesi I. Etabı” çerçevesinde düzenlenen Sertifika Töreni, üniversitemizde gerçekleştirildi.

Tören, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Karabağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Bayramov, TİKA Başkan Yardımcısı Buğra Aydın, önceki Rektör ve Sağlık Kuruluşları Direktörü Prof. Dr. Ali Haberal, Karabağ Üniversitesi’nden proje kapsamında Başkent Üniversitesinde hemşirelik eğitimini tamamlayan eğiticiler, üniversite üst yönetimi ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Karabağ Üniversitesi rektörü ve heyeti, Kadavradan karaciğer nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı da ameliyathanede ziyaret etti. Ameliyatı ekibine devreden Haberal, Bayramov ve TİKA Başkan Yardımcısı Buğra Aydın'ı hastanedeki makamında ağırladı. Ardından Hasan Telatar Konferans Salonundaki törene katıldılar.

Açış konuşmasını Başkent Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere yaptı. İşbirliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Sağlık Kuruluşları Direktörü Prof. Dr. Ali Haberal da Başkent Üniversitesi'nin eğitim ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi. TİKA Başkan Yardımcısı Buğra Aydın ise Ajansın faaliyetlerini anlattı. Başkent Üniversitesi'ne teşekkür etti. Karabağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Bayramov, Başkent'in kendilerine destek veren ilk üniversite olduğunun altını çizdi. Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş işbirliklerini önemine değindi.

Son söz Prof. Dr. Mehmet Haberal'a aitti. Aliyev'in "1 millet, 2 devlet" sözünü hatırlattı. Kardeş ülkeye destek mesajı verdi. Prof. Haberal, Bayramov ve Aydın'a, Başkent Üniversitesi seramik atölyelerinde üretilen özel anılarla teşekkür etti. Prof. Haberal koşarak rotasını ameliyathaneye çevirdi. Ekibiyle birlikte, Mardin'den gelen ölü karaciğeri, 8 yaşındaki Kübra Nur Karlı'ya naklederken, devam eden törende Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ndeki eğitimlerini tamamlayan hemşirelere sertifikaları verildi.