Vincenzo Montella, Sky Sport Italia kanalına verdiği röportajda, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda önemli bir sistem kurduklarını söyledi.

Montella, göreve geldiğinde takımın yeterince sağlam olmadığı yönünde eleştiriler aldığını belirterek, “Takıma taktik organizasyon kazandırdık. Oyunculara çok fazla şey öğretmedim ama hepsini aynı hedef doğrultusunda ilerletmeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

“Dünya Kupası Başarısı Tesadüf Değil”

Milli takımda zamanın sınırlı olduğuna dikkat çeken Montella, kulüp düzenine yakın bir yapı oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Yurt içindeki oyuncuları yakından tanıdığını, bu nedenle daha çok yurt dışında forma giyen futbolculara odaklandığını belirten İtalyan teknik adam, “Bu ekip Dünya Kupası’na tesadüfen gitmedi, sadece teknik kaliteyle de açıklanamaz” dedi.

Hakan Çalhanoğlu Vurgusu

Montella, Hakan Çalhanoğlu’nun hem milli takım hem de kulüp düzeyinde kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Inter’deki performansına da değinen Montella, “Takımın ne zaman hızlanıp ne zaman yavaşlayacağını belirleyen oyuncu o. Onun yokluğu hissediliyor” ifadelerini kullandı.

Çalhanoğlu’nun AC Milan döneminde daha hücum ağırlıklı oynadığını, Inter’de ise savunma yönünü geliştirdiğini belirten Montella, yıldız oyuncunun çok yönlü bir futbolcuya dönüştüğünü söyledi.

Kenan Yıldız İçin Övgü Dolu Sözler

Genç yetenek Kenan Yıldız hakkında da konuşan Montella, oyuncunun mental gücüne dikkat çekti. “Kendini sürekli geliştirmek isteyen, asla yetinmeyen bir futbolcu. Sahadan çıkmak istemez, herkesten önce antrenmana gelir” dedi.

Montella, Kenan’ın özellikle sol kanatta daha etkili olduğunu ancak oyun içinde merkeze de yönelmesi gerektiğini belirterek, bire bir pozisyonlarda son derece etkili bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Montella’dan Kariyer İtirafı

Montella, teknik direktörlük kariyerinde 2019-2021 döneminde futboldan uzaklaşmayı bile düşündüğünü açıkladı. Bu süreçte teklif almasına rağmen istediği projeleri bulamadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, “Antrenörlüğü bırakmayı düşündüm. Türkiye’ye bu oyuna geri dönmek için geldim” dedi.

Adana Demirspor’un kariyerinde dönüm noktası olduğunu ifade eden Montella, “Doğru zamanda geldi. ‘Çıraklığımı yapacağım’ dedim ve futbola olan tutkum yeniden geri geldi” şeklinde konuştu.