Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, çevre yolu olarak planlanması gereken Şanlıurfa–Diyarbakır karayolunun, şehir merkezinden geçirilmesi büyük tepki çekiyor. İlçe sakinleri, yolun her geçen gün daha fazla can aldığına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulunuyor.

İddialara göre, söz konusu güzergahta haftada en az 1 ya da 2 kişi trafik kazası geçiriyor veya hayatını kaybediyor. İlçeden geçen ağır tonajlı araçların, özellikle sabah ve akşam saatlerinde büyük tehlike yarattığı belirtiliyor.

Vatandaşlar, bu durumun planlama hatasından kaynaklandığını savunarak, çevre yolunun şehir dışına taşınması gerektiğini ifade ediyor.