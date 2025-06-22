Sivas Belediyesi, okulların kapanmasının ardından çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak için Karne Şenliği düzenliyor. 22 Haziran Pazar günü gerçekleşecek etkinlikte, çocuklar hem karne sevincini yaşayacak hem de yaz tatiline neşeli bir başlangıç yapacak. "

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Okul bitti, şimdi eğlenme zamanı. Belediyemiz tarafından düzenlenen Karne Şenliği ile yaz tatiline eğlenceli bir başlangıç yapıyoruz. Şişme oyun parkları Patlamış mısır & pamuk şeker ikramları Eğlenceli aktiviteler 22 Haziran Pazar 11.00 ile 20.00 arası 27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesi Haydi çocuklar, Karne Şenliği'nde buluşalım. "

Okul bitti, şimdi eğlenme zamanı. 📚🎈🎉



Belediyemiz tarafından düzenlenen Karne Şenliği ile yaz tatiline eğlenceli bir başlangıç yapıyoruz.



🎠 Şişme oyun parkları

🍿 Patlamış mısır & pamuk şeker ikramları

🎉 Eğlenceli aktiviteler



📆 22 Haziran Pazar

🕗 11.00 ile 20.00 arası… pic.twitter.com/li8Whvmksh — Sivas Belediyesi (@sivasbeltr) June 21, 2025