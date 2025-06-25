Sivas Belediyesi, Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi üzerindeki vana değişimi nedeniyle 25 Haziran 2025 Çarşamba günü 12.00 ile 00.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, su israfını önlemek, kayıp ve kaçakları azaltmak ve vatandaşlara kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kesintiden etkilenecek bölgeler ise şu şekilde sıralandı:

Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nin bir kısmı

Kılavuz Mahallesi’nin bir kısmı

Şeyh Şamil Mahallesi’nin bir kısmı

Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım

Belediye, vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmalarını rica etti.