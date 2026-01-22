Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor’un Kulüp Başkanı Burak Özçoban, FIFA tarafından uygulanan transfer yasağına neden olan 8 dosyanın tamamının kapatıldığını, yalnızca yurt dışı para transferiyle ilgili teknik sürecin tamamlanmasını bekleyen 1 dosyanın kaldığını açıkladı.

Özçoban, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu, transfer yasağına yol açan dosyalar ve transfer çalışmaları hakkında kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirdiğini hatırlattı.

Bu süreçte izledikleri yolun net olduğunu vurgulayan Özçoban, “FIFA nezdinde transfer yasağına sebep olan 8 dosyamızın tamamı kapanmıştır. Sadece yurt dışı para transferine ilişkin teknik işlemleri süren 1 dosyamız kalmıştır. Bu sürecin de tamamlanmasıyla transfer yasağı tamamen sona erecektir.” ifadelerini kullandı.

Transfer yasağının kalkmasının ardından, transfer komitesi ve teknik ekibin Sivasspor’a hem sportif hem de ekonomik açıdan katkı sağlayacak oyuncuları kadroya katmak için kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.