Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan organizasyonları üzerinde duran kırmızı-beyazlılar, idmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Net GYO Sivasspor ile Onvo Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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Muhabir: Haber Merkezi