Sincan Belediyesi tarafından Arasta AVM Meydanı'nda düzenlenen Yöresel Ürünler, Moda-Tekstil ve Hediyelik Festivali, sanatçı Veli Erdem Karakülah'ın konseriyle sona erdi. Meydanı dolduran vatandaşlar, sevilen şarkılar ve Ankara oyun havaları eşliğinde festivalin finalinde eğlence dolu anlar yaşadı.

Festivalin kapanış programında sahne alan Veli Erdem Karakülah, seslendirdiği eserlerle Sincanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, Ankara oyun havalarıyla da coşkulu anlar yaşandı.

Konseri Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da vatandaşlarla birlikte takip etti. Sahneye çıkarak katılımcıları selamlayan Başkan Ercan, Sincan'da kültürel ve sosyal etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Ercan, yaptığı konuşmada, "Sincan'da birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kültürümüzü ve sosyal hayatımızı zenginleştiren etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bu güzel akşamda bizlerle olan tüm hemşehrilerimize ve sahne performansıyla geceye renk katan sanatçımız Veli Erdem Karakülah'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Festival, konserin ardından vatandaşların memnuniyetiyle sona ererken, Arasta AVM Meydanı'ndaki etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.